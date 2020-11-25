【每日焦點】施政報告創科懶人包　一文看清重點內容

▲ 特首林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份施政報告，到底在創科方面有何重點呢？

特首林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份施政報告，到底在創科方面有何重點呢？下文將提供懶人包，讓你一文看清施政報告重點內容！

政府將於下月發布《香港智慧城市藍圖2.0》，將提出超過130項智慧城市措施，讓市民更能感受智慧城市及創新科技為他們日常生活帶來裨益。而為進一步推動「智慧政府」以至整個社會數碼轉型，政府將於12月推出「智方便」，初期會提供20多項常用公共服務，包括網上申請續領車輛牌照及電子報稅等。

【施政報告2020】下月發佈《香港智慧城市藍圖2.0》提出逾130項智慧城市措施 建議用20億推5年「傑出創科學人計劃」

【施政報告2020】政府下月將推「智方便」 業界：省卻人手方便市民

另外，中央支持港深合作，共同建設深港科技創新合作區的深圳園區和位於落馬洲河套的香港園區，實踐「一國兩制」下，位處「一河兩岸」的「一區兩園」。

【施政報告2020】港深共建「一區兩園」 需完善規劃並盡早落成

為吸納更多人才，港府在施政報告建議推出「傑出創科學人計劃」，預料估計項目將動用20億元，當中款項用以吸納學者或連同其科研團隊，目標5年內可引入100位科研人才。同時，為向有志投身科技的青年提供在大灣區的就業機會，港府亦在「大灣區青年就業計劃」特設數百個科技行業的名額。

【施政報告2020】政府建議動用20億推「傑出創科學人計劃」 目標5年吸納100位學者

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最後，是次施政報告特別提到藝術與創新科技融合發展的新趨勢，亦表示政府將積極推動和支持，並認為藝術科技（Art Tech）在香港大有可為。

【施政報告2020】政府力谷「ArtTech」 業界：本地人才豐富 唯硬件配套與投資欠奉

責任編輯：施雯雯