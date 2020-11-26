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【港股市場】港交所調查：個人投資者參與度升　佔港股交易比重逾兩成、增近4分之1

股市 10:12 2020/11/26

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港交所《現貨市場交易研究調查2019》顯示，本地、外地個人投資者參與比例都有提升

港交所 （00388） 公布《現貨市場交易研究調查2019》，調查結果發現本地個人投資者參與整體市場的交易金額比重由2018年的10.3%增加至2019年的13.6%，而本地投資者的交易佔市場總成交金額的30.4%，與2018年相若。

根據調查，外地投資者的交易佔市場總成交金額由2018年的41%增加至43%。外地機構投資者的成交金額仍佔比最重，達37%，外地個人投資者的交易則佔7%。而外地機構投資者與外地個人投資者的佔比亦分別由2018年的35.1%與6%增加至2019年的36.6%與6.7%。

換言之，以本地、外地個人投資者計，2019年港股成交約20.3%成交由散戶貢獻，較2018年的16.3%，比例提高24.5%。

亞洲投資者繼續是最主要的外地投資者群組，其交易合計佔整體外地投資者總交易金額的42%。另外，個人網上交易佔整體個人投資者交易金額的57%，較2018年的61%稍為下跌。

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編輯：袁諾曦

香港股票 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司

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