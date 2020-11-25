【香港疫情】海洋公園周四及五關閉、因歌舞群組患者曾遊園　今日新增85宗確診63宗與歌舞群組有關

▲ 第四波疫情持續，新增確診數字徘徊高雙位數。

海洋公園公布，因得悉一名新型冠狀病毒確診者曾於上周四（19日）到訪海洋公園，雖然海洋公園暫未接獲衛生防護中心通報有關個案的詳情，亦未有任何海洋公園員工被列為該確診者的密切接觸者，但基於保障訪客、員工及動物大使的健康，海洋公園決定明日（26日）及後日（27日）暫時關閉，以便進行全園消毒工作。海洋公園將於本周六（28日）上午10時重開。

海洋公園表示，所有明日及後日的網上預約及活動將會取消，而持有這兩日的入場門票或推廣套票的訪客，需留意稍後於海洋公園官方網頁之公布。政府早前因應疫情變化，推出新一輪防疫措施，關閉酒吧、夜總會及卡拉OK，周四凌晨起生效。

最新一輪防疫措施，詳見【下一頁】

第四波疫情持續嚴峻，今日（25日）新增85宗確診個案，包括1宗輸入個案及84宗本地感染，其中16宗為源頭不明個案，68宗與其他個案相關，包63宗與歌舞群組相關；另外亦有逾60宗初步陽性個案。

健康碼來了？詳見【下一頁】

行政長官林鄭月娥宣讀2020施政報告，提及中央支持在香港疫情可控的情況下，通過「健康碼」互認，逐步有序地讓粵港兩地居民可在無須強制檢疫下跨境往來，但未有提及時間表。

餐廳周四起須申請「安心出行二維碼」，未來或強制【下一頁】

林鄭月娥指，除在本地要求高風險羣組接受強制檢測，並更廣泛地推行沒有病徵人士「願檢盡檢」，或再次推行大規模的社區檢測。

編輯：陳韻妍