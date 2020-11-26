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【樓市熱話】未來10年公屋供應逾30萬　網民：房屋政策是「八萬五」2.0

股樓投資 01:07 2020/11/26

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今年的施政報告，房屋政策是市民最關注的一項，特首在此落墨亦多，其中一項提及「未來10年31.6萬伙公營房屋所需土地已達標」，竟惹來網民在討論區發帖，認為是「八萬五」2.0版本，不過其他網民對此說法大多不表認同，直指建屋量與當年8萬5目標相去甚遠。

該網民認為，未來10年已30萬公屋，未計私管房屋，加上如明日大嶼填海完成，香港無長期土地問題又再狂起公屋。甚麼剛需、低息利好因素無哂，本來諗住跌2、3年，今次林鄭落重藥已睇吾到樓價點可以升。

【施政報告2020】一文睇清各項交通基建政策　落實北環線及研究南港島線西段 詳情請按【見下頁

施政報告有關增加資助房屋供應及土地供應：

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不過此帖一出，即惹來一眾網民的大反擊，直言「8萬5有名你叫，而家一年平均約幾多？」，亦有人留言指「我有樓都未驚過，樓價跌又點。唔通眼見大部分後生既上唔到樓，住劏房，社會戾氣重會開心？唔為自己諗都要為以後住係呢個土地上既人諗」，也有人認為「公屋與私樓是兩個市場，不用杞人憂天」。

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其他網民回應：

公屋供求同私樓供求，係兩條隊。兩個唔同的入息，兩個唔同的人種，兩個唔同的世界。

這是儍話。公屋與私樓是二個不同的市場，私樓就算跌30%，住公屋的人也沒法買。私樓要升擋也擋不住，因為私樓供應並沒有升。

申請公屋入息上限1人先萬一，二人就萬7，正常既後生打份工根本申請唔到。仲要好多地點係大西北中既大西北，要成功上樓仲難過買間嘉湖。

你驚乜？政府早一兩年話每年31500間公屋，最後每年起唔夠18000間。依家話300000間，已經唔覺意調低左。而且，睇睇啟德、安達臣道石礦場資料就知，30萬係公屋加居屋，睇選址其實係將近幾年一早劃好晒嘅計劃再拎出黎講多次，睇怕2040都未起好晒啦

窮人上樓有望是好事，中產享受有私樓有財，win win

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記者：李兆明

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