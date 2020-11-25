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【REIT】領展上市15周年重塑內地物業組合品牌　推「愛．社區」項目先導計劃

股市 19:53 2020/11/25

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領展的廣州商場已更名。

領展 （00823） 舉行香港上市15周年誌慶，領展於儀式上宣布，內地物業組合正分階段更名、重塑品牌「領展購物廣場」，並推出面向內地客群的全新網站（linkreitchina.com）。領展股價升0.7%，收68.35元。

領展昨就15周年誌慶舉行亮燈儀式，儀式於領展總部海濱匯舉行，財政司司長陳茂波透過視像主禮發言，證監會主席雷添良則致開幕辭。儀式採用混合模式舉行，大部分賓客以線上方式參與。

新租戶進駐紓緩減租壓力，詳見【下一頁】

陳茂波指，政府決心擴大香港房託市場，藉以拓闊投資者的選擇，增加金融市場的多樣性及流通量，強化房託市場亦將提高香港作為資產及財富管理中心的地位。雷添良稱，希望房託市場能夠繼續取得既深且廣的發展，有助促進可持續的長遠市場發展，同時將香港建立為卓越的國際資產及財富管理中心。

領展同時表示，推出「愛．社區」項目先導計劃，在領展業務夥伴的支持下，以義務方式為領展物業組合內的20個社福機構租戶進行工程，改善設施以加強該等機構作為社區聚腳點的功能，並為社區創造愉快休閒的空間。首三項工程將於明年在富善（大埔）、環翠（柴灣）及慈雲山（九龍東）展開。

相關文章：【領展股價】領展績後反彈7%　每單位分派141.65仙、現價股息率約4.26厘（第三版）

相關文章：【施政報告2020】6大方向促進香港金融發展　施政報告金融及經濟政策懶人包

 

編輯：陳韻妍

香港股票 香港經濟日報 領展房產基金（00823） 陳茂波 雷添良 財政司 證監會 財富及資產管理 海濱匯

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