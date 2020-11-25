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【施政報告2020】港府擬動用20億推「傑出創科學人計劃」　業界反應兩極

科技 19:35 2020/11/25

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特首林鄭月娥今發表本年度施政報告，建議動用20億元推出為期5年的「傑出創科學人計劃」，用以吸納學者或連同其科研團隊，目標可引入100位科研人才，預計明年中正式申請撥款。

特首林鄭月娥今（25日）發表本年度施政報告，提及香港應把握機會為創科匯聚更多人才，建議動用20億元推出為期5年的「傑出創科學人計劃」，用以吸納學者或連同其科研團隊，目標可引入100位科研人才，預計明年中正式申請撥款。惟目前業界反應兩極，有業界人士表示，近年受到疫情及社會運動影響，不少創科研究人員已離港。現時港府以20億吸引海外人才來港，或可填補空缺。同時也有初創及專家認為，政府資源分配不均，將20億全數撥款在外國學者，並非有助香港創科生態圈長遠發展。

【施政報告2020】港深共建「一區兩園」　需完善規劃並盡早落成

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科培網絡會長李治緯接受本報訪問時表示，香港政府一直有推行引入海外人才的計劃。但是次推出的 「傑出創科學人計劃」與「科技人才入境計劃」相比，涵蓋的範圍更大，並非只針對人工智能 、生物科技、金融科技等範疇，相信科研項目會更加全面，能讓整個創科生態圈發展更加豐富。

科培網絡會長李治緯接受本報訪問時表示，香港政府一直有推行引入海外人才的計劃。但是次計劃涵蓋的範圍更大，相信科研項目會更加全面，能讓整個創科生態圈發展更加豐富。（受訪者提供圖片）

而香港新興科技教育協會創會會長洪文正則指出，近年受到疫情及社會運動影響，有不少創科研究人員或初創都已離港。而以20億吸引海外人才，或能填補空缺。洪文正又指，雖然目前政府未有詳細計劃資料，但預計20億將會吸引一眾需要較多資源的學者，如納米研發及精細部件研發的團隊，來港落戶設立實驗室。他也提到，當這些學者來港設立實驗室，自然需要人手。因此相信是次計劃，也能同時有助提升本地科研人才的就業機會。

未考慮科研成果商品化　難吸引長期留港工作

惟香港科技初創企業Innopage負責人李勁華認為，政府是次計劃撥款20億，確實「落重藥」，也不反對政府在創科方面投入資源。不過他坦言，動用20億邀請學者來港，或只會對創科生態圈上游有幫助，但中、下游的問題依然未解決，「請到專家，但沒有學生願意投身創科界，又如何持續發展創科？」因此他認為，要把20億再分配到其他地方，如把資源放到本地STEAM教育上，由根源做起，才能有助香港創科長遠發展。

香港科技初創企業Innopage負責人李勁華認為，要把20億再分配到其他地方，如把資源放到本地STEAM教育上，由根源做起，才能有助香港創科長遠發展。（受訪者提供圖片）

中大創業專業應用教授周志偉也指出，計劃吸引力有限，未必有效幫助本地創科未來長遠發展。他續指，該計劃旨在吸引上游科研人才來港進行研發，但沒有考慮科研成果商品化的問題，若沒有將科研成果應用在商業層面，未來亦難以吸引他們長期留港工作。

更多有關施政報告2020的消息，【按此即看

記者：曾曉汶、李寶如

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