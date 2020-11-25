【施政報告2020】助科研人才就業大灣區　業界：發展有局限應擴闊到一帶一路

▲ 港府於今（25日）宣布，即將推行「大灣區青年就業計劃」，特設300至400個科技行業的名額，有學者卻認為計劃的吸引力不足。

今年《施政報告》中提到，會致力推動粵港澳大灣區（大灣區）發展以及創科人才發展。其中，政府將為香港有志投身科技的青年提供在大灣區的就業機會，在「大灣區青年就業計劃」中將特設300至400個科技行業的名額。據消息人士指出，申請人需為STEAM課程的學生，而申請人在香港與內地的工作時間需各佔一半，而申請人的月薪要求為2.6萬元，企業則可向政府申請每月1.8萬元的資助。

香港新興科技教育協會創會會長洪文正表示，過往有意在大灣區發展的香港科企，都會希望聘請內地員工，主要因為他們薪酬相較低。但鑑於內地的職場文化，許多內地員工都只做2個月就離職，嚴重影響業務發展，因此他相信，若科企有意在大灣區長期發展，是次計劃就能支援公司聘請香港員工到大灣區工作，業務也會相較穩定。

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不過值得注意的是，申請人必須符合月薪最少2.6萬元的要求。洪文正及科培網絡會長李治緯均認為，2.6萬元並非應屆畢業生（Fresh Grad）或初級員工的月薪，估計合資格者為至少三年經驗的科研人才。

▲ 洪文正相信，但若科企有意在大灣區長期發展，是次計劃可有效支援公司聘請香港員工到大灣區工作。

料難吸引本地青年 或出於政治因素考量

至於計劃能否完全發揮香港科研人才的優勢？香港科技初創企業Innopage負責人李勁華直言，香港人才最強的是擁有國際視野，僅在大灣區發展或有局限。他認為政策計劃不應規限於大灣區，而應擴闊到一帶一路地區，讓香港人才闖進更多海外市場。

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部分港人對在赴大灣區發展有所抗拒，洪文正直言，相信總會有一批港人願意到大灣區就業，但可能僅佔1至2成；中大創業專業應用教授周志偉則預計，計劃未必能有效吸引本地青年到大灣區工作，部分人或會出於政治因素考量，未必考慮在當地就業。他又指出，計劃名額是「不痛不癢」，名額數目不多對於業內幫助未必太大，形容該項支援政策只是「好過冇」。

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記者：曾曉汶、李寶如