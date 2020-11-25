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【施政報告2020】助港商拓內銷　廠商會建議引薦進入渠道和合作夥伴

商業 19:44 2020/11/25

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香港中華廠商聯合會（廠商會）建議，政府和貿發局日後可將服務擴大至更多的國內區域市場。（資料圖片）

新一份施政報告提及，香港貿發局將聯同廣東省及有關商會，推出一站式「GoGBA」平台，助港企開拓內銷市場。香港中華廠商聯合會（廠商會）建議，政府和貿發局日後可將服務擴大至更多的國內區域市場。

【施政報告2020】支援出口業港商「走出去引進來」　夥廣東省及商會推GoGBA平台

【施政報告2020】協助港商開拓內銷　工總料助中小企降一半成本

該會解釋，許多原本主攻出口業務的港資企業，特別是中小企不熟悉內地的市場環境和銷售網絡，往往「摸不到門路」，難以找到合適的落地渠道，建議透過駐內地不同省份的經貿辦事處發揮「在地支援」的功能，收集和發佈當地的商業資訊，為本港企業引介當地的市場進入渠道和推薦合作夥伴。

此外，政府計劃擴大「中小企業市場推廣基金」的資助範圍，涵蓋以「本地市場」為目標的展覽會。廠商會指，受新冠疫情的拖累，海外市場需求萎縮，越來越多的企業將拓展業務版圖的重點擺放在本土市場，措施切合當前業界「就近發展」和推動市場多元化的迫切需要，並建議單獨為「本地市場」的項目設立額外的資助額度，讓之前已用完基金資助最高額的企業亦能受惠。

【施政報告2020】擴大中小企本地市場資助　業界：有助本地銷售企業

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責任編輯：朱悅瀅

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