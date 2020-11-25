【施政報告2020】河套創科園首批樓宇料2024年底落成　科技園公司或承租深圳科創園　先助港企落戶

近年來本港創科發展勢頭良好，中央政府大力支持港深合作建設粵港澳大灣區國際科技創新中心，同意港深政府可共同建設深港科技創新合作區的深圳園區，以及位於落馬洲河套的香港園區，實現位處「一河兩岸」的「一區兩園」。為令業者可以盡快在區內工作，兩地政府正研究在香港園區首批樓宇落成前，由香港科技園公司承租及管理深圳福田科創園區的一至兩座樓宇，讓有興趣開展大灣區業務的機構和企業先落戶深圳科創園區。

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消息人士指， 由於福田是現成設施，料有關開支不會太大，又相信科技園公司或將考慮提供租金或其他優惠吸引企業，但現階段未展開相關討論。至於河套創科園發展進程方面，局方將在未來兩個月向工務小組委員會申請撥款，料明年第四季可交付土地予科學園動工，目標2024年底完成首批8座大樓中的1至2座樓宇建造工程。

香港中文大學工程學院副院長黃錦輝接受訪問時指出， 由於河套區建成時間較遲，最快仍需待2024年底才落成首批樓宇落成，而創科發展則需「打鐵趁熱」，故現行可予企業先租用深圳園區部分辦公室的措施，對企業而言固之然是好事，相信首個目標為香港科學園的公司。他又指，實際上深圳市政府一直有提供許多優惠政策，但港企仍較難打入市場，對港企而言仍屬於「大門已開，小門未開」的情況，而河套創科園則可提供中介角色，助企業進一步拓展區內業務。



香港中文大學地理與資源管理學系教授沈建法教授則指，這次安排應該能幫助有需要的港企，惟兩地政府還要提供更多配套，如幫助這些港企人員更方便來回二地。

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記者：蘇穎琪