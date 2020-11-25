【施政報告2020】將力推自駕經大橋入內地 港車上橋前要買「交強保」

施政報告2020提出在「屯門 — 赤鱲角隧道」開通後，將全力推進「「大橋港車北上不設配額計劃」，容許合資格的香港私家車無須配額，經大橋進出廣東省，港人可以自駕到廣東省去探親或旅遊等。港人可以開車經港珠澳大橋返內地玩，對不少港人是新嘗試。現時雖然未有詳情，但已引來不少有車港人的興趣。

現時擁有香港車牌的港人可以透過「泊車轉乘」開車走一轉港珠澳大橋「兜風」。由香港開車到澳門口岸後，把車泊在口岸預約了的車位，人自行過關入澳門後，轉坐公車入市區。回程是出境澳門後去停車場取回「座駕」，開回香港。

不過只要港人開車上港珠澳大橋，都要買「交強保」。交強保即交通強制性第三者保險。由於大橋分屬港珠澳三地，因此一上橋就要買齊三地的保險。由於三地的交通條例、保險賠償程序等各有不同，三張保單的條款亦有別。而三地的交強保在本港部份提供車保的公司可一次過辦理。

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撰文：鄭靜珊