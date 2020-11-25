【施政報告2020】施政報告論壇文字直擊　林鄭︰未考慮連任相關問題（不斷更新）

特首林鄭月娥周三（25日）發表施政報告，焦點為中央惠港措施。報告在金融互聯互通、創科、強化大灣區機場合作、便利大灣區港人、防疫等，都有新政策出台。林鄭月娥於晚上7時出席施政報告論壇，就施政報告內容進行更深入的討論及分享，本報將以文字直播方式不斷更新相關內容。

【19︰44】林鄭表示，市民對政府有不滿很正常，但不會因此而影響施政。

【19︰42】林鄭表示，聯合珠海機場的想法，獲得廣東省政府支持，亦不會動用公帑，由機管局自行入股。

【19︰38】對於疫後經濟反彈，林鄭認為需要較長時間。她表示，2003年自由行時港人非常歡迎，但現時氛圍已不一樣。她認為，要審慎理財，但基建不能收鏥是政府一致的看法。而資金來源主要是一些此前「櫃桶底」的政策撥款。

【19︰35】林鄭表示，無考慮過中央能否讓她連任，或是香港人是否想她連任等問題，目前工作集中在政策上面。

【19︰30】泛民主派立會議員此前集體總辭。林鄭月娥表示，行政立法關係「有很大突破」，因為讀完施政報告沒有受到干擾。她表示，會提出很願意再次到立法會出行質詢。她又不點名批評泛民議員過去干擾施政報告宣讀。

【19︰26】林鄭月娥強調自己沒有賣港，立23條及國安法是憲政責任，但經歷多任特首仍未能立法。中央立國安法是由於到了「非出手不可」的地步，她稱會盡量將國安法案件留於香港管轄區處理。

【19︰24】林鄭稱，市民希望盡快通關，是因為對大灣區有興趣，今次在施政報告中多次提到大灣區，是因為許多措施與其有關。

【19︰22】林鄭稱，她所爭取的政策大多數已獲中央支持，但她作為行政長官爭取亦要「有道」，要考慮長遠發展。

【19︰20】林鄭月娥表示，將中央惠港政策放在施政報告前面，是為了全面整齊地告訴大家「方便大家睇」。

【19︰15】林鄭月娥表示，大灣區青年就業計劃時間為18個月，是希望有更多時間讓港青融入當地。她表示，自己過去曾接觸過一些在阿里巴巴 （09988） 杭州總部工作的港人員工，稱過去亦曾有香港實習生在內地工作一段時間後，選擇繼續留於當地發展的例子。

【19︰14】林鄭月娥稱，中央支持未盈利生科股進入滬深港通，有助於大灣區發展。

【19︰12】政府此前推出金融業就業計劃，於3個月內已用盡限額。她表示，香港在金融業能夠提供大量職位，但在科技方面則未必，因此要靠大灣區。

【19︰10】對於香港如何參與「內循環」，林鄭稱香港人不要妄自菲薄，香港在內地非常受歡迎。在資金、技術、推動創意產業方面仍大有可為。

【19︰09】經過很長時間，全球已變得一體化，要成功就要對外發展，環顧全球內地發展最快、市場最大，融入國家發展大局是趨勢。

【19︰06】林鄭表示，相信北上尋求中央支持才發表報告的做法不會成為常態。

【19︰05】林鄭表示，要加大力度香港融入國家大局，一系列為香港未來定位發展措施也須中央支持。

【19︰04】施政報告論壇正式開始，由5位電視台代表與林鄭月娥共同進行。

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編輯︰侯景成