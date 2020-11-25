【施政報告2020】港深共建「一區兩園」　需完善規劃並盡早落成

▲ 智慧城市聯盟（SCC）創辦人兼榮譽會長的鄧淑明批評，大埔科學園缺乏完善的交通及社區配套，政府在規劃新項目時，可參考南韓「板橋科技谷」（Pangyo Techno Valley）。

特首林鄭月娥今天（25日）發表施政報告中提到，中央支持香港與深圳共同建設深港科技創新合作區的深圳園區和位於落馬洲河套的香港園區，實踐「一國兩制」下，位處「一河兩岸」的「一區兩園」。香港大學工程學院計算機科學系、社會科學學院地理系及建築學院客席教授鄧淑明博士認為，項目需等待7年才能落成，需時太長。而把一區兩園發展成為蓬勃的創科地帶，必須有完善的規劃方可成事。

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同為智慧城市聯盟（SCC）創辦人兼榮譽會長的鄧淑明指出，近年有不少智能建築技術，可大幅縮減建築時間。政府在項目建造時，應考慮選用不同智能建築技術，以免費時失事。

智能建築加快落成 與持份者保持交流

她提醒，一區兩園除了要善用港深邊境的土地建設辦公大樓外，更要有住宅、社區設施、交通、物流、醫療等配套。「其實政府應該善用20多年前已具備地理資訊系統（GlS）等先進科技作整體規劃。」她續指，政府在過程中亦應與持份者保持溝通和交流，了解他們的需要和期望，這樣將來落成後才能夠成功聚集人才進駐。

她建議，政府可運用互動地圖儀表板，在儀表板上以地圖、圖表等顯示主要規劃構思，加強外界對項目的了解，並收集意見並作出設計改善。

配套成關鍵 可參考南韓科技谷

談及不同的科技創新地點，鄧淑明以大埔科學園作例子指出，該區多年來的交通只有少量的小巴和巴士路線，並無鐵路接駁，不便於科學園上班的員工。同時，該區多年來並未有住宅，即使近年的白石角住宅區落成，卻完全缺乏社區配套。「一個超過2萬人居住的社區，連同科學園工作人口1.2萬人，總人口超過三萬，卻只有一個不足三萬平方呎的小商場。公共街市、快餐店、社區中心都沒有，如何可以成為宜居的社區？」她建議，政府在規劃新項目時，可參考南韓「板橋科技谷」（Pangyo Techno Valley）。



2004年底才發展的板橋科技谷距離首爾僅 30 公里，當地政府投資了千億韓元（逾七億港元）打造面積66公頃的板橋新城（相等於香港科學園3倍面積）。城內設有地鐵、高速公路連接首爾市和仁川國際機場，吸引了韓國大型企業如三星、SK及LG等的高科技部門進駐，事實上，韓國10大企業中的8間已進駐該區，已進駐的科企數目逾千間。

鄧淑明認為，板橋其中一個成功因素是該區對創新的支援，包括把園區逾四分一給予硏究機構。除了培育初創企業外，該區亦在交通上測試新科技，例如無人駕駛。她指出，該區在去年初開始，已有兩輛無人駕駛巴士來往板橋市鐵路站和科技谷。

記者：楊匡然