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【宏觀中國】疫苗研發成功　樂觀情緒反令人民幣失動力？

股樓投資 18:47 2020/11/25

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今年下半年人民幣呈強勢，在岸價（CNY）最強見過6.54水平，主要因美元疲弱，加上憧憬拜登上任美國總統後，中美關係緩和，降低了困擾中國市場的政治風險。

【異動股】京東健康上市在即 平安好醫生遭洗倉挫近7%，請看【見下頁

然而，目前歐美國家的疫苗研發有重大突破，預計不用多久就能向人民接種疫苗，如由英國牛津大學研發的疫苗可在今年底前製出2億劑，至明年首季結束前可供應7億劑。

這樣一來，市場分析美國疫情得以控制，可能會導致美元反彈，而且畢竟人民幣已反映了不少利好的因素，在樂觀預期下，上升空間或會落後於其他新興市場貨幣，多少會影響人民幣的短期走勢。

【疫市破頂】施政報告無減辣　買家照花3380萬入市　賽西湖大廈誕樓王，請看【見下頁

其中，瑞穗銀行估人民幣在年內將回到6.6左右。另外，招商銀行指出，今年人民幣滙率升值已基本到位，如果美滙指數向94水平進發，人民幣可能重回6.6。

不過，在新一屆美國政府上台後，美元很大機會再度走弱，不排除人民幣明年再次小幅度升值，瑞銀估人民幣明年底或見6.4左右。

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記者：林衛

疫苗 瑞銀 瑞穗銀行 中美關係 人民幣 經濟

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