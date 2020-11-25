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【Tesla試駕】Tesla夥數碼港拓超級充電站　南區居民可試駕Tesla

商業 19:15 2020/11/25

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Tesla宣布，跟數碼港進一步合作拓展南區充電網絡，引進最新V3 Supercharging超級充電，並有一週試駕體驗活動。（Tesla提供圖片）

港島南區的Tesla迷有福了。Tesla今天宣布，跟數碼港進一步合作拓展南區充電網絡，引進最新V3 Supercharging超級充電，打造區內最大型的電動車充電及智慧生活地標，並有一週試駕體驗活動。

【逆市營商】通用汽車推汽車保險業務　可追蹤駕駛行為設定保費

【Tesla】Model S 全新Plaid電動車已接受訂購　「一換一」計劃價約148.2萬

配合「Drive to Believe」活動，南區居民可以親身試駕Tesla，參加活動並完成試駕後，即有機會以你的汽油車換走Tesla Model 3一星期，在試駕後十四天內訂購更可享家用充電器連安裝。 （按此體驗試駕

數碼港2座Tesla V3 Supercharging超級充電站24小時開放，時租費用為每小時22元，共設3個V3 Supercharger超級充電器以及3個目的地充電器，配合原先的 6 個超級充電器，全面照顧南區電動車主的生活。

V3 Supercharger 超級充電運用了全新充電模式，充電峰值可達至250kW的功率，Model 3長續航版只需5分鐘即可補充約120公里的行駛里程。

【逆市開廠】現代汽車於新加坡設電動車廠　靠太陽能及人工智能技術冀5年後年產3萬輛

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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