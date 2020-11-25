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【施政報告2020】政府力谷「ArtTech」　業界：本地人才豐富　唯硬件配套與投資欠奉

科技 18:40 2020/11/25

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特首林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份施政報告並稱，會持續4個藝術發展基金撥款，當中更特別提到藝術與創新科技融合發展的新趨勢，亦表示政府將積極推動和支持，並認為藝術科技（Art Tech）在香港大有可為。

特首林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份施政報告並稱，會持續4個藝術發展基金撥款，當中更特別提到藝術與創新科技融合發展的新趨勢，亦表示政府將積極推動和支持，並認為藝術科技（Art Tech）在香港大有可為。

香港藝術中心總幹事林淑儀就表示，政府在藝術界別持續撥款，顯示政府當局發展業界的決心，而藝術科技更是非常創新。「藝術界別橫跨的層面較闊，今次施政報告提到，會有創科局、商經局等跨部門專責小組，這對業界以及藝術科技發展非常重要。」

＞＞＞【施政報告2020】藝術融合科技大有可為　創科局、商經局及教育局跨部門專責小組籌辦

＞＞＞【施政報告2020】政府建議動用20億推「傑出創科學人計劃」　目標5年吸納100位學者

林淑儀指出，藝術科技其實包含虛擬實境（VR），擴增實境（AR），以及沉浸式劇場（Immersive Theater），甚至動畫製作。「以沉浸式劇場為例，例如市民大眾進入一個歷史古蹟建築，除了可以看到建築物過去歷史痕跡，亦可以看到建築物將來的模樣，當中就靠各種科技技術配合。」

她認為，目前5G網絡服務已經推出，理論上可以幫助這類型科技發展，但要持續發展，還需要看科技硬件的成熟程度。「雖然市民大眾開始擁有支援5G服務的智能電話，但劇場的科技基建配套，如網絡速度bandwidth是否支援，就是一個關鍵的問題。」

其次，她透露，本地人才充足，亦有不少創新意念。「其實已經在做類似的計劃及產品，但普遍較為小型，如要大規模發展，就必須要引入投資者。」她表示，希望政府可以多做業界與投資者的配對（match making）工作，讓投資者認識到當中的價值，ArtTech才能成功發展。

＞＞＞【施政報告2020】政府下月將推「智方便」　業界：省卻人手方便市民

記者：李彥煒

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