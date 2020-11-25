【新能源汽車股】聯乘會：中國電動車股高估值是好事　發展路線獲美國投資者認同

▲ 聯乘會稱，美國投資者予中概汽車股高估值是好事。

市場近期瘋炒電動車股，聯乘會表示，新勢力車企表現強勁超出預期，主要是電動車在美國市場處於較高的價格，儘管存在一定的泡沫成份，但反映對行業未來有良好的預期。而現時整個行業似乎沒有其他車企或造車勢力能夠像他們一樣追上特斯拉Tesla（美：T）的發展線路，美國投資者認同這些發展路線和趨勢，故願意給予在美上市的中國電動車股更高估值。聯乘會稱「這也是很好的事情」。

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聯乘會又認為，新勢力車企的車輛銷售價格偏高，實現了高價高銷量。隨著銷量上升，毛利也得到明顯改善。目前新能源高端車型缺乏有效的價格參照，而部分國際車企的新能源成本較高、且產品表現一般，短期內難以與新勢力車企競爭，因此自主新勢力車企產品即使價格較高，也能獲得市場的認可。

另外，在北京、上海等一線城市，由於高端市場消費能力強，期待更高檔次的新能源汽車產品，因此自主新勢力車企的產品性價比相對較高、智能化表現好、品質受消費者認可。

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編輯：陳華