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【美國疫情】多地護士荒 出價高達6.2萬周薪搶人

環球社會熱點 18:09 2020/11/25

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【美國疫情】出現護士荒 出價高達6.2萬周薪搶人

美國疫情嚴峻，護士人手短缺，意味醫院要出更高的人工搶人手，有醫院出價高達8000美元（6.2萬港元）的周薪，有人更可獲1萬美元（7.8萬港元）。面對秋冬來臨，以及流感夾擊，西部醫療健康聯盟（Western Healthcare Alliance）預計，人手短缺將帶來巨大的威脅，尤其郊區的醫院無法支付如此高的人工留住護士。

在今年3月，於科羅拉多州醫院深切治療部工作的護士Claire Tripeny蘊釀轉工，尋求更高薪酬的職位，但一場新冠肺炎，改變醫院的薪酬計算方法。當時她的周薪只有800美元（6240港元），她認為要冒感染風險工作才獲得如此的薪金，實是不划算。

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Tripeny形容，爆疫後的工作環境高壓，而且十分忙碌。她說：

「我沒有睡覺，一生中最焦慮......我要去需要我的技能的地方，那裡可保證我得到我所需要的保護。」

直至4月，她轉職至新澤西州的醫院工作，薪酬大幅上升至5200美元（約4萬港元）一周，合約還確保她有足夠的保護裝備。

數個月後，對於願意搬家的護士而言，出現了更好薪酬的空缺，但同時亦需冒更大的風險，深入爆疫地區。南達科他州Sioux Falls的護士每周收入超過6200美元（4.8萬港元）；北達科他州的薪酬由8000美元至1萬美元不等。

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責任編輯：鄧燕君

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