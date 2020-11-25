【營銷智慧@iM網欄】最貴不是最好 邊個網店平台最抵用？

疫情關係，很多商家都紛紛開設網店，而且由於早前政府推出遙距營商計劃（D-BIZ），更令網店數目增長急增。很多人由於對網店業務不熟悉，他們往往不知道網店所需的基本功能，以為只要花費鉅額委託IT公司，便能製作出一個熱銷的網店。這些網店功能全由店主話事，自由度當然很高，但作為網店新手，初期經營網店時往往只會入少量貨品，要花費八萬元以上來製作網店，根本得物無所用。

【營銷智慧@iM網欄】網購心理學話你知 開網店賣咩最好？



其實網店貨物暢銷與否，往往與開設網店的成本關係不大，反而利用網店平台開設的網店，功能齊全之餘，所需的花費不多又易用，性價比十足。現在坊間比較出名的就是Shopify、Shopline和掌舖，三者各有特色，但筆者暫且只說最常用的Shopify。筆者認為，如果閣下只是經營一家生意額在百萬元內的網店，Shopify的功能已足名有餘，而且Shopify平台也比較成熟，乃至第三方的Plug in也會支持其Shopify的平台。



再者，作為全球最大的網店服務供應商，Shopify的網店能夠對接主要社交媒體，如Facebook、Google，如果日後要經這些平台進行推廣及「再行銷」，也較能得心應手。例如有客戶在網店將產品放在購物車，但卻沒有購買，而由於Google已對接Shopify，所以Google已懂得用廣告「追著」客戶，提醒他還未購買產品；如果使用沒有對接功能的網店平台，店主就只得人手控製推送甚麼廣告予客戶，費時又費神。



作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。 如有任何與數碼營銷相關的問題，歡迎電郵至adminoffice@w2gmedia.com，筆者會在本欄解答閣下疑難。



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