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【金價走勢】黃金價格一度失守1800美元　大行繼續看好　花旗料重上2000美元

股市 18:01 2020/11/25

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黃金走勢偏軟，惟大行繼續看好。

美股升勢強勁，道指突破3萬點大關，市場風險偏好上升，拖累金價進一步下跌。現貨金價周三（25日）低見每安士1801.8美元，紐約期金更失守1800美元關，低見每安士1798.6美元。然而，早前一直唱好金價的大行仍堅持其看法，認為黃金牛市尚未結束，目前只是短暫調整。

花旗大宗商品研究主管Aakash Doshi在一份報告中表示，疫苗消息只會延緩金價的升勢，但不會結束黃金的長期牛市周期。只要美國貨幣政策沒有意外地轉向鷹派，2021年金價將重回到2000美元以上是「不可避免的」。

高盛報告亦指出，近期金價的回調是波動而非轉折，價格料將在更多通脹證據出現的時候攀升。「可能要等一些時間，因為市場可能需要看到幾次美國強勁CPI數據，或者油價出現大變動以反映更高通脹。高盛認為，黃金可能會繼續面臨無通貨再膨脹的周期性輪動的壓力。

該行認為，從估值角度看，相對於實際利率和新興市場經濟體，黃金開始具有吸引力。以黃金供應量與新興市場美元GDP比例來看，最近的走勢讓黃金看起來相對便宜。

高盛對黃金的中期看升觀點保持不變，維持2300美元的一年目標價不變。

相關文章︰【金價走勢】疫苗再報喜金價未見異動　油價揚升　商品市場分歧有何啟示？

【金價走勢】現貨黃金一度失守1800美元關　創今年7月以來低位

編輯︰侯景成

貨幣政策 美股 紐約期金 金價 目標價 花旗銀行

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