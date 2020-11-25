【2021展望】瑞信料港股「慢牛市」可持續　恒指未來12個月目標28000點

▲ 瑞信料港股「慢牛市」可持續 恒指未來12個月目標28000點

瑞信表示，隨著經濟逐步走出新冠疫情的陰影、需求持續穩步復蘇，2021年全球經濟增速有望回升至4.2%，由於零或負利率常態化，意味股市仍能有可觀的投資收益，預期新興市場股票有望後來居上，首選包括醫藥和材料概念股，周期性板塊投資機會亦將逐步顯現。

瑞信表示，港股當前估值仍低於歷史平均水準，對比其他發達市場，具備較大估值提升空間。中概股在港上市勢頭料會持續，帶動熱錢流入，加上中國可受惠其他地區經濟回穩，出入口表現和經常賬盈餘料不會惡化，中資公司盈利表現可保持穩定，利好港股，維持「慢牛市」看法，未來12個月恒指目標為28000點，明年恒指企業盈利有望增長14%，料MCSI中國企業盈利更可升25%。

憧憬疫苗明年面世，受疫情衝擊最嚴重的旅遊及和傳統零售將成為國際旅遊和其他各項社會活動逐步恢復的主要受益板塊，經濟全面復蘇也將帶動能源和金融等週期性板塊，推動投資由成長型向價值型的風格輪

動。瑞信又看好估值較低的太陽能、電池和中國公用事業板塊。

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編輯：袁諾曦