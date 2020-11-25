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【施政報告2020】協助港商開拓內銷　工總料助中小企降一半成本

商業 18:15 2020/11/25

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新一份施政報告協助港商開拓內銷市場，香港工業總會主席葉中賢表示，一般中小企開拓內銷市場成本高昂，透過貿發局的協助，預計助中小企降低至少一半成本。（資料圖片）

新一份施政報告支援港商「引進來走出去」，包括香港貿發局將聯同廣東省及有關商會，推出一站式「GoGBA」平台、協助港商進軍內地大型電商平台。香港工業總會主席葉中賢表示，一般中小企開拓內銷市場成本高昂，亦未必有足夠配套，透過貿發局的協助，預計助中小企降低至少一半成本，相信能吸引更多港企進軍內地市場。

【施政報告2020】支援出口業港商「走出去引進來」　夥廣東省及商會推GoGBA平台

【施政報告2020】鼓勵企業「走出去」進駐東盟工業園區　港企：需有完整配套支援

他指，內地電商平台門檻高，一般中小企未必符合到營運成本及品牌知名度的要求，透過貿發局的「網上香港設計廊」，有助具創新設計元素或售賣香港特色產品的港企，進軍內地電商平台，同時貿發局協助港商應對進口報關、物流配送等，有助中小企省卻營運、稅務等繁瑣問題。

港商進駐東盟工業園區　工總料有更多支援

至於推動港企進駐內地在東盟建設的工業園區，葉預期，港商將有更多稅務、牌照、勞工等方面的支援，同時進駐後有利開拓東南亞市場的銷售，有助轉移歐美市場的風險，「開拓新市場多一個生存機會。」

現時以電子、玩具及電器產品業等作為工業園區的試點推動行業，他解釋，這些行業的生產鏈工序多、對工人技術要求高，「走出去」較困難，因此加大行業的支援，貿發局亦會建議港商適合的園區及注意事項。

【施政報告2020】擴大中小企本地市場資助　業界：有助本地銷售企業

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記者：朱悅瀅

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