【異動股】京東健康上市在即 平安好醫生遭洗倉挫近7%

京東(09618)旗下互聯網醫療平台京東健康 (新上市編號：06618)上市在即，兩大同業今日齊齊下跌，其中仍處於虧損的平安好醫生(01833)大跌近7%收報90.55元，另一網上醫療股阿里健康(00241)亦跌1.3%收報19.7元。未知是否和資金準備換馬至盈利能力較佳的京東健康有關。

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而根據研究機構弗若斯特沙利文報告，京東健康以去年收入計，是中國最大的在綫醫療健康平台，錄得總收入108億元人民幣，平安好醫生及阿里健康分別排第2及第3。同時，京東也是內地最大網上零售藥房營運商，市佔率達29%，高於阿里健康的27%和平安好醫生的6%。

而較早前招銀國際發表報告指，平安好醫生會率先受益於監管放鬆，相信線上醫療服務的報銷範圍將會逐步擴大，包括一些常見疾病的初步診斷，維持「買入」評級及目標價150元。招銀指，平安好醫生於互聯網醫療行業有先行者優勢，經營8家自建、23家共建互聯網醫院，並於7個省市取得醫保資格，亦具行業領導地位，截至6月底有6730萬名月活躍用戶，互聯網醫療收入於上半年按年增長1倍至6.9億元人民幣，佔集團收入25%。

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