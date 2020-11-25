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【疫市破頂】施政報告無減辣　買家照花3380萬入市　賽西湖大廈誕樓王

股樓投資 17:52 2020/11/25

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《施政報告》今早宣讀，雖然未有為住宅市場減辣，但無令買家失去置業的想法，二手市場仍錄破頂成交。中原陳家鴻說，低息環境持續，優質單位仍有價有市，其中北角半山賽西湖大廈11座頂層連天台特色戶，實用面積1,124平方呎，剛以3,380萬元連車位易手，實用呎價30,071元，創同類單位新高價。 

值得留意的是，賽西湖大廈成交十分暢旺，本月暫錄4宗成交。中原林龍南說， 賽西湖大廈1座高層A室，實用面積1,124平方呎，享海景，附有靚裝修，剛以2,900萬元易手，實用呎價25,801元。 

【施政報告2020】明起撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅 專家：成交量將增20%至30%【下一頁

事實上，林鄭月娥宣讀《施政報告》期間強調，現時房屋供應緊絀，住宅樓價仍處於一般市民難以負擔的水平，故政府無計劃調整住宅物業的各項印花稅安排。 

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，今次施政報告未為住宅減辣，顯示政府認為住宅樓市沒有下跌壓力，暫時未需要出手扶助，而客觀環境對住宅市場有利，預計發展商繼續積極推盤，二手成交保持穩定。他續說，雖然住宅表現相對穩定，但疫情下市場充斥不明朗因素，加上最近爆發第四波疫情，令樓價繼續受壓，原預計年底前樓價升5%，現調低預測至2%。

【施政報告2020】非住宅物業減辣稅　網民：車位銀碼細　炒風可能再現【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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