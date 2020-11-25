亞馬遜擬與美國檢調機構合作　推防偽商品檢查

▲ 近日有消息指，Amazon將與美國政府檢調機構聯合進行仿冒商品檢查，以防止假冒商品進入美國供應鏈，並封鎖數以百萬計的不法賬戶。

一年一度的黑色星期五（Black Friday）即將來臨，今年為11月27日，各大購物平台早已迎來黑色星期五購物優惠。而港人最常用的外國購物平台相信非亞馬遜（Amazon）莫屬。近日有消息指，Amazon將與美國政府檢調機構聯合進行仿冒商品檢查，以防止假冒商品進入美國供應鏈，並封鎖數以百萬計的不法賬戶。

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Amazon日前宣布，將與美國移民和海關執法局下屬的國家知識產權協調中心合作展開Operation Fulfillment Action調查行動，透過分析數據並進行有針對性的檢查，以防止假冒商品進入美國供應鏈，目的為解決平台長期受到假貨問題的困擾。

據悉，該Operation Fulfillment Action調查行動小組是由前聯邦檢察官、調查人員和數據分析師所組成，並由Amazon的假貨犯罪部門（Counterfeit Crimes Unit） 領頭，以檢測假冒商品的銷售，並繼續封鎖數以百萬計的不法賬戶。

Amazon自2000年推出網購平台以來，有一半以上的商品都是由個人賣家或第三方批貨商上架，難以確保商品來源。而事實上，亞馬遜電商平台一向被指假貨氾濫，不少消費者和知名品牌如Nike和Birkenstock都相繼離開。

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亞馬遜近年積極打擊仿冒商品，去年亦曾花費超過5億美元，並聘請逾8,000名員工專門負責防止欺詐和假貨的工作。今次與美國政府檢調機構合作，並繼續封鎖不法賬戶，有望可增強成效。

責任編輯：施雯雯