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【施政報告2020】擴建會展設施難救近火　展覽業：對建築工程界更有利

商業 17:48 2020/11/25

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新一份施政報告提及有關支援會議展覽業的資助計劃，包括重建灣仔北三座政府大樓和港灣消防局用地為會展設施、酒店和甲級寫字樓的計劃，以及針對投資興建亞博館第二期。 香港展覽業服務聯盟直指，政策「遠水不能救近火」。

【施政報告2020】擴建新一期會展及亞博館　業界：十年前擴建幫助會更大

【施政報告2020】會議展覽業缺短期支援　業界：希望政府貼地少少

該聯盟認為，現在談會展擴建工程太長遠。待展覽館落成，搭建商亦已倒閉得所剩無幾。發言人又指，現時看似展覽業得益，實則是對建築工程界更有利；政策的著眼點應是展覽會需求，而非場地供應。

至於「中小企業市場推廣基金」的資助範圍擴闊至本地展覽及網上展會，該聯盟認為此有助刺激展覽需求，但仍需視乎細則是否符合行業實際情況。而且5000萬的預算力度不足，預期效益有限。發言人又坦言：「虛擬展覽與實體展屬兩個完全不同範疇，不應混為一談。」

【施政報告2020】鼓勵企業「走出去」進駐東盟工業園區　港企：需有完整配套支援

更多有關施政報告2020的消息，【按此即看】

記者：葉泳珊

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