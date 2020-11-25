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【業績】DYNAM JAPAN半年度少賺92%　中期息削5成至3日圓

股市 17:26 2020/11/25

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DYNAM JAPAN半年度少賺92%　中期息削5成至3日圓

從事日式彈珠機業務的DYNAM JAPAN （06889） 公布截至9月底止半年，純利按年挫92%至6.98億元（日圓，下同），中期息大減5成至3元。期內，總投注跌42.1%至2196.63億元，總收益跌37.9%至459.92億元。

DYNAM JAPAN表示，為應對疫情蔓延，436間日式彈珠機遊戲館曾一度暫時關閉，自6月起有關已關閉的遊戲館已全部恢復營運，然而，7月起經營收益的回復水平仍維持於介乎上一財政年度經營收益的70%至80%之間。

截至9月底止，DYNAM JAPAN共經營445間遊戲館，按年減少4間。

DYNAM JAPAN預期，下半財年以致全財年仍可錄得盈利，然而，今財政年度的財務業績前景難以預料。為應對經營收益下跌，公司已於上半財年削減遊戲機成本、人力成本、可變成本及固定成本，並將繼續削減有關成本。公司擬透過生產改革及重組降低收支平衡點以改變公司特性，使公司可繼續獲取穩定盈利。

飛機租賃業務方面，上半財年收益按年增近8倍至7.37億元，主因擁有的飛機數目增加。DYNAM JAPAN指，全球飛機營運業務因新型冠狀病毒疫症蔓延而暫時停止，而世界各地的租賃公司亦被要求延遲收取租賃費用，故公司期間未有購置新飛機。

DYNAM JAPAN相信，儘管航空業受到冠狀病毒嚴重打擊，惟隨著全球飛機需求回復，增長速度將於中期內恢復。

相關文章：【業績】DYNAM JAPAN全年純利升1.9% 近9成彈珠機遊戲館已重開

編輯：袁諾曦

香港股票 DYNAM JAPAN（06889）
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