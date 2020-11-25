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梅根自揭7月曾流產 「幾乎無法承受的悲傷」

環球社會熱點 18:04 2020/11/25

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梅根自揭7月曾流產 「幾乎無法承受的悲傷」

英國哈里王子與妻子梅根的舉動一直備受外界關注。梅根在《紐約時報》撰文，梅根揭露自己7月曾流產。梅根形容，失去其第2個小孩是她「幾乎無法承受的悲傷」。梅根又指，發現很多女士都曾不幸流產，梅根呼籲公眾多關心身邊的人。

39歲的梅根撰文指，在7月其中一天的早上，她如常在煮早餐、餵狗、服食維他命等。

梅根被指想選下屆總統 故不想放棄美國籍 【下一頁】

梅根指： 

「我（替兒子）換完尿布後，我抽筋了。我抱著他跌坐在地上，我哼著搖籃曲以令我倆保持鎮定，但那歡快的曲調，與我所感受到的不對勁，卻形成鮮明對比。」

梅根再指：

「當時我就知道，在我緊抱我第1個小孩的同時，我卻失去了第2個小孩。」

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梅根透露：

「在數小時後，我躺在醫院床上，握着我丈夫的手。我感覺到他的手掌濕透。我感覺到他的手心的濕冷，我吻著他已被我們的淚水浸濕的指節。我看着冷冰冰的白色牆壁，我的目光變得呆滯無神，我在想我們可怎樣療傷。」

梅根指，自己之後在公眾面前仍故作堅強，默默地承受一切。

梅根又指，她與丈夫發現在每100名女士中，就有10至20名女士曾流產，但她們大多都不會向其他人提及此事，形容流產一事在眾人眼中仍然是「禁忌」。

梅根形容：

「失去自己的孩子是幾乎無法承受的悲傷，很多人都經歷過，但很少人談論過。」

責任編輯：林嘉莉

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