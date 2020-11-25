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再通脹交易抬頭　人民幣升勢稍緩

宏觀解讀 17:02 2020/11/25

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受疫苗研發情況樂觀的情緒帶動，市場資金從科技板塊轉移至傳統經濟上。現時，市面上有三隻疫苗研究取得重大進展，測試結果反應良好，一旦獲得政府批淮，便可以在短時間內開展疫苗注射計劃。市場憧憬疫情或在下年完結，經濟復甦在望，再通脹交易抬頭，美股續創新高，美國國債債息上揚，收益率曲綫亦出現陡峭化。投資者亦關注下任美國財長人選，有傳媒報道，前聯儲局主席耶倫可能問鼎下任財長，配合聯儲局超寬鬆政策以振興美國經濟及勞工市場。聯儲局退市時間將遙遙無期，美元再度下試92低位。

美元弱勢未能提振人民幣，人民幣一籃子指數連跌數日。事實上，人民幣升穿6.55水平後未能延續強勢，未來可能重回6.6關口震盪。筆者認為，疫苗發展取得突破，對中國經濟復甦的刺激作用較少，中國疫情本身已經受控一段時間，國內經濟活動已經大致恢復正常，中國經濟增長未必會跟隨疫苗面世出現爆炸式反彈。另一邊廂，過去數周中國國企債券違約事件亦打擊人民幣市場情緒，並突顯疫後中國經濟復甦不平衡的情況，現時市場討論人行退出刺激政策的時機仍然尚早，中美貨幣政策分化難以在短期內進一步擴大，或導致人民幣出現回吐漲幅。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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