【港鐵優惠】港鐵八達通八折車費延至明年3月 全月通加強版、港鐵都會票減價100元延至明年中
股市 16:46 2020/11/25
港鐵 （00066） 公布，延續年中推出的特別支援措施，包括將原定明年1月1日結束的八達通「程程20%車費扣減」延續至明年3月底，至於各類月票可獲100元扣減，亦延長6個月至明年6月。乘客購買2021年1月至6月的「全月通加強版」，及在2021年6月底或之前購買「港鐵都會票」。早前港鐵公司與政府同意的財務安排會延續3個月，至2021年3月底。
政府延續交通津貼至明年上半年，詳見【下一頁】
港鐵指，早前公布調整售價的「全月通加強版」及「港鐵都會票」，新售價將會在明年7月生效。購買「全月通加強版」的乘客，可以在前一個月的最後7天至該月首7天期間，到車站繼續以優惠價購買5款「全月通加強版」。
|票種
|原價
|現有優惠價
|明年7月起售價
|港鐵都會票
|$435
|$335
|$445
|屯門─南昌全日通
|$28
|─
|$29
|全月通加強版：上水/烏溪沙─尖東
|$485
|$385
|$500
|全月通加強版：屯門─南昌
|$515
|$415
|$530
|全月通加強版：屯門─紅磡
|$600
|$500
|$615
|全月通加強版：東涌─南昌
|$405
|$305
|$415
|全月通加強版：東涌─香港
|$635
|$535
|$655
至於2020/21年度其他車費推廣計劃，以及為各個層面的乘客群提供的恆常優惠，將繼續實施。
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編輯：陳韻妍