【港鐵優惠】港鐵八達通八折車費延至明年3月　全月通加強版、港鐵都會票減價100元延至明年中

▲ 港鐵指，「全月通加強版」及「港鐵都會票」會繼續減價100元，直至明年6月底。

港鐵 （00066） 公布，延續年中推出的特別支援措施，包括將原定明年1月1日結束的八達通「程程20%車費扣減」延續至明年3月底，至於各類月票可獲100元扣減，亦延長6個月至明年6月。乘客購買2021年1月至6月的「全月通加強版」，及在2021年6月底或之前購買「港鐵都會票」。早前港鐵公司與政府同意的財務安排會延續3個月，至2021年3月底。

政府延續交通津貼至明年上半年，詳見【下一頁】

港鐵指，早前公布調整售價的「全月通加強版」及「港鐵都會票」，新售價將會在明年7月生效。購買「全月通加強版」的乘客，可以在前一個月的最後7天至該月首7天期間，到車站繼續以優惠價購買5款「全月通加強版」。

票種 原價 現有優惠價 明年7月起售價 港鐵都會票 $435 $335 $445 屯門─南昌全日通 $28 ─ $29 全月通加強版：上水/烏溪沙─尖東 $485 $385 $500 全月通加強版：屯門─南昌 $515 $415 $530 全月通加強版：屯門─紅磡 $600 $500 $615 全月通加強版：東涌─南昌 $405 $305 $415 全月通加強版：東涌─香港 $635 $535 $655

至於2020/21年度其他車費推廣計劃，以及為各個層面的乘客群提供的恆常優惠，將繼續實施。

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編輯：陳韻妍