【施政報告2020】政府下月將推「智方便」　業界：省卻人手方便市民

▲ 政府將在下月發布《香港智慧城市藍圖2.0》，並同時推出「智方便」服務，是本港基於智能城市發展計劃中重要的一環。

2020年施政報告終於在今（25日）發表，行政長官林鄭月娥提出，以科技推動多個行業發展，表示政府將在下月發布《香港智慧城市藍圖2.0》，並同時推出「智方便」服務，是本港基於智能城市發展計劃中重要的一環。本港智慧城市聯盟資訊科技管理委員會主席龐博文表示，對施政報告所提及新措施抱正面態度，認為每項措施都具有關聯環環相扣，直言今次政府有認真考量方案。

受新冠肺炎疫情影響，多個政府部門及銀行都被迫關閉或縮短辦公時間。龐博文接受本報訪問時提到，龐博文表示，政府將於下月推出的「智方便」，正好可以省卻政府部門及公營機構的人手服務，方便市民以數碼身分認證及進行各項交易，包括網上申請續領車輛牌照及電子報稅等。

▲ 智慧城市聯盟資訊科技管理委員會主席龐博文表示，對施政報告所提及新措施抱正面態度，認為每項措施都具有關聯環環相扣，直言今次政府有認真考量方案。（龐博文Facebook圖片）

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未來應用可望更闊更深

龐博文表示，「智方便」第一步應用在政府服務上，預計未來將會應用得更闊更深，如銀行的保安編碼器或會被「智方便」取代，電子支付的發展將更加蓬勃，並同時配合現時的「安心出行App」，所有流程趨向電子化，進一步實現智能城市的發展。

對於大眾最憂慮的個人私隱問題，龐坦言，需要視乎政府的相關教育配套是否充足，建議政府在推動進一步電子化的同時，考慮推行訊息安全普及教育，提高供應方和使用者雙方的安全意識。另外，所有電子支付工具均可採用實名制，如現時的信用卡和八達通。

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記者：施雯雯