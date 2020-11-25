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【新股IPO】京東健康上市6618周四招股 招股價介乎62.8至70.58元 入場費3564元

股樓投資 16:52 2020/11/25

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京東健康（新上市編號：06618）以集資最多35億美元，將成為亞洲最大醫療健康IPO。

由京東（09618）分拆上市的京東健康將於明日招股，市傳公司計劃發售3.82億股，估值為253至286億美元。招股價介乎62.8至70.58元，一手50股，每手入場費3,564.6元，12月8日掛牌，聯席保薦人為美銀、海通國際及瑞銀。

螞蟻集團何時捲土重來？內地專家狠批：「馬雲的螞蟻集團已經無法上市！」，想知詳情請按：【下一頁】

據悉，京東健康將引入Hillhouse、Tiger Global、Lake Bleu Prime、中國國有企業結構調整基金、新加坡政府投資公司GIC，以及BlackRock為基石投資者。

是次集資所得，約40%用於在未來36至60個月業務擴張；約30%用於在未來24至36個月研發；約20%用於潛在投資及收購或成立戰略聯盟；餘下約10%為一般營運資金。

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京東健康為內地最大綫上醫療健康平台及綫上零售藥房，今年上半年收入達88億元人民幣。據初步招股書資料，京東健康2019年總收入達108.42億元人民幣，在內地同業排名第一，較同期的阿里健康（00241）收入95.96億元人民幣，以及平安好醫生（01833）收入50.65億元人民幣為高。

難怪京東健康自傳出上市以來，一直備受投資者關注。

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記者：張以正

 

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