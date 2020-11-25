【香港疫情】中銀調整分行營業時間　多數分行平日提前至下午4時休息

▲ 中銀香港宣布，將調整分行營業時間。

中國香港 （02388） 公布，因應防疫工作需要，由11月26日（星期四）起，將調整全港各區分行的營業時間，直至另行通知。除以下分行的特別安排外，其餘分行於星期一至星期五的營業時間將調整為上午9時至下午4時，星期六的營業時間將調整為上午9時至中午12時。

分行名稱 分行地址 營業時間 安泰邨銀行服務中心 觀塘安泰邨安泰商場UG 樓106號舖 星期二及四：下午1 時至下午4 時

星期一、三、五、六：照常休息 上水銀行服務中心 上水新豐路136號 星期一至五：上午9 時至下午4 時

星期六：照常休息 科學園銀行服務中心 沙田科學園科技大道西10 號浚湖樓地下S041B 星期一至五：上午11 時至下午6 時

星期六：照常休息 香港科技大學分行 清水灣道香港科技大學 星期一至五：上午9 時至下午4 時

星期六：照常休息 愉景灣銀行服務中心 大嶼山愉景灣愉景廣場C 座地下G28 號舖 星期一至五：上午10 時至下午5 時

星期六：上午10 時至中午12 時

存支票機於星期一至五的截數時間將調整為下午4 時，如支票於截數後存入，將於下一個結算日處理。客戶亦可透過本行24 小時自助銀行中心、自動櫃員機、手機、網上及電話銀行等電子渠道使用服務。



中銀香港已在各分行採取一系列的防疫衛生措施，包括定時消毒及加強清潔，要求員工於工作期間必須佩戴口罩，以及做好員工體溫檢測等。進入分行的客戶亦須量度體溫及佩戴口罩。同時，中銀香港在分行已實施特別的客戶分流及排隊安排，讓排隊輪候服務的客戶保持適當的距離及縮短客戶在分行逗留的時間。

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編輯︰侯景成



