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【買樓理財】置業6年　靠「樓換樓」致富　細屋搬大屋　兼享靚海景

股樓投資 16:37 2020/11/25

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雖然爆發第四波疫情，惟樓價沒有因此大跌，個別屋苑更錄高價成交，買賣氣氛仍盛，部分用家更趁機賣樓，套現資金離場。值得留意的是，有業主六年前到荃灣置業，及至近期賣樓，帳面勁賺逾八成，成功「細屋換大屋」。

業主疫市加租　年青夫婦不甘心　即轉買屯門樓上車【下一頁

中原李建華說，買家入市態度積極，最近更錄「串燒」成交，一名海濱花園業主沽出自住兩房單位，隨即換入毗鄰的海灣花園三房海景單位。代理說，該業主先賣出荃灣海濱花園6座中層D室，實用面積422平方呎，兩房間隔，向內園，剛以585萬元易手，實用呎價13,863元，持貨6年，帳面勁賺265萬元，物業期內升值83%。 

該業主賣出單位後，同日即拍板以745萬元，購入毗鄰海灣花園4座中層E室，單位實用面積566平方呎，三房一廁間隔，享海景，原叫價768萬元，終減價23萬元。 

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撰文 : 黃卓賢

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