【ET講股通】孫運喜︰滙豐發威　同場加映答股環節（立即觀看）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股早段一度突破27000關，惟升勢無以為繼，恒指全日收報26669點，升81點。主板成交增至1,780億元。滙豐 （00005） 升6.5%，貢獻恒指147點升幅。新經濟股回軟，騰訊 （00700） 跌1.9%。

展望後市，港股恐要整固，主因施政報告利好憧憬未兌現，一來第二上市股份未被納入互聯互通，阿里巴巴 （09988） 跌1.1%；二來住宅樓宇按揭亦未有放寬，僅工商舖市場「減辣」。此外，國指續跌0.5%，受制前浪頂阻力。上證指數更大陰燭跌1.2%，失守上升軌。

歐央暗示可恢復派息 滙豐受惠

恒指升抵前浪頂後回軟，走勢麻麻，短綫恐需整固，惟中綫影響不大。美滙指數跌至92水平，失守短期上升軌，向下考驗91。大行預期QE陸續有來，美滙恐續向下，有利新興市場股市。

滙豐發威，主因歐央行暗示，或容許銀行恢復派息，市場憧憬滙豐明年可再派息。此外，高盛亦唱好滙豐，予目標價51元。技術走勢上，滙豐突破頭肩底頸綫，量度升幅目標可見52元。該股今日收報42.35元，下級阻力看裂口頂部43.95元，若突破，中綫可望向52元進發。

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