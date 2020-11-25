【施政報告2020】擴建新一期會展及亞博館　業界：十年前擴建幫助會更大

▲ 新一份施政報告提及有關支援會議展覽業的資助計劃。

新一份施政報告提及有關支援會議展覽業的資助計劃，但針對投資興建亞博館第二期，以及重建灣仔北三座政府大樓，和港灣消防局用地為會展設施、酒店和甲級寫字樓的計劃，有業界感太遲。

主要舉辦藝術展覽的典亞藝博創辦人兼總監黑國強稱，擴建會展的計劃很舊，若十年前擴建對業界仍有幫助；而擴建亞博館更不需要，皆因該館目前主要舉行演唱會，大型商貿展覽亦不多，至於藝術展覽更只在位處市中心的會展才吸引。故他認為，相比政府投放大量資源於硬件配套，更應支援「軟件」，如幫助其在社交平台上推廣。

▲ 主要舉辦藝術展覽的典亞藝博創辦人兼總監黑國強稱，擴建會展的計劃很舊，若十年前擴建對業界仍有幫助。（典亞藝博提供）

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他解釋，本港有超過一半的藝術展覽為中小型機構舉辦，該類機構依賴參展商支付租金，才能租用會展，而疫情令主辦機構「通賠」，即要向參展商退款之餘，還不能做生意，實屬「慘絕人寰」。他稱，若業界沒有適當支援，預料所有中小型展覽將於3至5年內消失。

擴大中小企業市場推廣基金有沒有成效？

新一份施政報告提及擴大「中小企業市場推廣基金」的資助範圍，涵蓋由具良好往績的機構舉辦，以「本地市場」為目標及具規模的展覽會、由貿發局及有良好信譽和往績的展覽商舉辦的網上展覽會等。

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雖然疫情改變過去的策展模式，但他重申，個別高端或奢侈品展覽，如珠寶展和車展等需要舉辦實體展覽，不能單靠網上展覽銷售。針對「本地市場」的展覽則以消費型為主，他稱，今年書展在疫情下都不能舉辦，計劃實際作用只是「好過無」。

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記者：馬意文