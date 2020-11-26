【涼風有信Vincent@iM網欄】疫情轉趨嚴重，12月成全年頂峰 下月「戊子」，疫情股市齊翻波

各位讀者好！本週踏入「小雪」節氣，正式走入「亥水」運，情況是相當不樂觀。

上週六21號，是踏入冬季以來，疫情首次上升至40多人單日確診。那天剛好是小雪節氣前一天。

到周日22號，小雪節氣當日，確診人數更上升至60多人。往後的每一天，確診數字都維持在60至70人以上。相信這個趨勢會繼續飆升下去。

數字急升，原因是亥水極寒。今年流年「庚子亅，庚金本身已經被子水凍壞，再加上亥水，「亥子亅半會成水，令庚金更加積弱。 由於肺部屬金，金弱，肺病就會蔓延，所以疫情數字飆升實屬必然。

有追看本人專欄的朋友都清楚，過去我多番提醒大家，秋季是疫情最舒緩的時間，大家務必把握機會享樂。但踏入冬季後，疫情必然會反彈，而最壞的情況，相信會在下個月「戊子」月發生。(詳情可翻看本人於10月22日刊出的文章)

這一組「戊子」，是一組相當不吉利的密碼。

事關2008年，正是戊子年。當年發生了震驚世界的兩大事件。

第一，是四川大地震，死傷人數超過十萬人。第二，就是美國次按危機釀成的金融海嘯。

這一組戊子，是集合死亡及人禍的一組黑色密碼。而下月的「子水亅，與流年子水合成「雙子亅局面，令庚金雙倍的難受。疫情及死亡數字，會遠超我們的想像，殺傷力非同小可。

最近看到美國Dow Jones破三萬點關口，成歷史新高，但經濟面卻持續背馳。這樣指數疫情齊破頂，更加不得不令我擔憂，另一波金融危機可能很快便降臨。

回看筆者於9月24日撰寫的文章，預言拜登勝出後，可能要面對疫情外，還有股災的說法，這樣更是進一步的證實了我的看法。

回看眾不明朗因素，相信在這極不祥的亂象當中，保有平安才是最重要。

希望大家緊記stay home save lives，努力防疫，戰勝疫境。共勉之！

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