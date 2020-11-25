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【施政報告2020】鼓勵企業「走出去」進駐東盟工業園區　港企：需有完整配套支援

商業 16:22 2020/11/25

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特首林鄭月娥今早宣讀任內第4份施政報告，當中提到將會鼓勵港企用內地於海外建設的經貿合作區發展業務，首階段包括泰國、馬來西亞、柬埔寨和印尼的5個園區，並以電子、玩具及電器產品業等作為試點行業。

【施政報告2020】支援出口業港商「走出去引進來」　夥廣東省及商會推GoGBA平台

必須解決文化差異

提供數據分析技術、有6至7成業務源於印尼的飛越智慧，其董事列家誠認為該政策的出發點非常好，估計港企進駐當地園區後，相信善用人際網絡、吸納客戶 。

不過，他期望港府港府不只把企業「送出去」，更需要與當地政府共同推出更多文化、政策配套，才可有效支援港企「走出去」。 列解釋，政策不能解決港企在東盟市場開拓業務時遇到的困難，例如文化分野、政策細節。他舉例，印尼人難以區分中國護照、特區護照；甚至指「持有BNO是否英國人」，文件認證阻礙企業在銀行開戶、成立公司。

冀盡快拓寬拓展至中小企

對於目前以電子、玩具及電器產品業為試點，他估計是因為當地政府較熟悉傳統的生產產業；期望盡快拓展至中小企及科技企業。

【施政報告2020】擴大中小企本地市場資助　業界：有助本地銷售企業

【施政報告2020】加大支援中小企　應對疫下及疫後發展

更多有關施政報告2020的消息，【按此即看】

記者：葉泳珊

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