【Mosaic慢慢砌@iM網欄】Grand Tour 潮物 行走的名信片

一直默默無聞地在梵蒂岡教堂內，迷你馬賽克擔任着複製名畫的角色，但鑽石總會發放光芒，其價值好快被體現出來。當大部份梵蒂岡的名畫被完成複製，那些身懷絕技的迷你馬賽克工藝師們有了較鬆裕的時間，他們開始構思新的作品。



到了十九世紀初，一些私人迷你馬賽克工作坊在羅馬成立，就在西班牙階梯一帶。工藝師們很快抓住遊客的需求，把迷你馬賽克商業化，製成不同形狀尺碼的紀念品如藥盒，紙震，也引伸至一些更名貴的桌面，圖畫，鼻煙盒及珠寶，出售給歐洲的貴族。

▲ 十九世紀以羅馬景點為題的迷你馬賽克檯面局部





多年前和表姨姨丈遊法國南部，那是七月中，人們開始放暑假，火車票一票難求，我們被迫買了頭等。當時第一次在姨丈口中聽到Grand Tour這個詞。原來在十七，十八世紀開始，歐洲一些富裕階層子弟，在暑假時興環歐旅行，一般是21歲時，他們周遊列國，看博物館，聽音樂會，遊山玩水，短則一個月，長則數年，開托視野。後來美國及其他地方崛起的商人巨賈也加入這個行列。



Grand Tour 和迷你馬賽克有關係嗎？有！在相片尚未出現的年代，當你來到歐洲最重要的城市之一羅馬，是不是也想把這兒美好景觀，宏偉建築帶回去和家人分享，又或者留為紀念？迷你馬賽克便成為最潮名信片！那些貴族富人會一個城市接一個城市的遊歷，離開前便會專程去購買迷你馬賽克，題材往往是羅馬鬥獸塲，聖彼得廣場，各個噴泉等著名景點。



迷你馬賽克小巧易攜，可以陪伴旅人往下一站，或者戴在身上，也方便寄回家，或瑰贈给親友作手信，確實是送禮自用皆宜的佳品。

當時最著名的珠寶品牌 Castellani 最擅長製作名勝古跡迷你馬賽克。而其中一個系列，就是將迷你馬賽克砌成珠寶首飾，大受名門淑女青睞。

▲ 著名馬賽克品牌Sicis推出的迷你馬賽克蝴蝶戒指

與一般馬賽克不同的是，迷你馬賽克的小粒粒，現代稱 filati, 是呈長方形，最好作品水平是面積越小，容納更多filati就更有價值，一平方尺可放3000至5000塊 filati ，實在是考手藝人的眼力手力腦力！



有點唏噓的是，到了十九世紀末，精雕細琢不再流行，能工巧匠被遺忘，迷你馬賽克也不受歡迎了。



時至當代，依然有不少人努力為迷你馬賽克開托更多可能性，例如著名馬賽克品牌Sicis就設有迷你馬賽克系列。



我也特別偏好迷你馬賽克，覺得其小巧可人，與人親近，也一直嘗試表達這個時代的語言，希望有一天會得到人們的喜愛。

▲ 作者的迷你馬賽克作品——洋紫荊系列





作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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