【宏觀術數@iM網欄】「彼此也在捱」天星看疫情

疫情間輕鬆了沒多久，新冠肺炎第四波又來勢洶洶，香港政府又剛收緊放疫措施，重新關閉酒吧、party room，夜店等娛樂場所，民眾除了無奈以外，自然也沒有人會真的希望成為5000元「確診Jackpot」的「幸運兒」。一時間仿似又人心惶惶，朋友間各自擔心健康或生意、工作者，心情容易抑鬱。如果以術數來論，今年的天同化忌可算是相當的「惡」及應驗了。天同主音樂、娛樂亨受等，化為忌星除了因享受飲食、歌舞群組等惹禍外，天同化忌所主的「有福不能享」相信也是今年很多人的寫照。農曆十月會上巨門化忌沖起。上歐美等地疫情更為相當嚴峻，朋友間不禁問及是否真的要「捱」至明年預防疫苗面世，才能離開這瘟疫漫延的沉鬱歲月，快將來臨辛丑流年仿似先帶來了一抹陰影。

如果以術數角度來看，天運雖然如此，惟不同地區所受到的壞影響或發生時段並不全然相同的。天運所主為世界大宏觀趨勢，不同國家或地區因應其經緯度不同，天星盤上宮位產生不同變化，再加上各地山川形勢地運亦各有不同。例如庚子流年二黑到南，五黃到東，因應不同地方大玄局的不同，有疫情較嚴重者也有引發天災或社會動盪等等，但似乎今年全球也真的「彼此也在捱」。

上期曾以明年流年的玄空飛星簡單分析過辛丑流年。玄空飛星以九宮，即八個方位（東、南、西、北及東北、東南、西南和西北方）來立極分析吉凶。如果再細分便是星宮或地支的十二個方位了。過住亦解釋過，十二地支方位即十二星宮，兩者彼此相應的，《易經》提出「在天成象，在地成形」的理論，認為天有垂象（例如星象 天文現象等等），在地也會有類似相對應，兩者可互相對照作更多的分析。

如果以香港來說，冬至星盤所顯示，今年最不利的組合所影響者，並不太表現在疫情方面，反而主要會在經濟和社會意見分歧上。也就是說香港的風險相對其他方仍較低的。當然也需大家「多走一步」，及政策又能以民眾健康作首要考慮， 古人重視「禍福無門，惟人自招」，縱使天運有順逆，仍需人力配合互動的。星盤內值得擔心者反而為經濟和對外關係。以過往香港來說，作為一個國際金融城市，很少會太留意對外關係，惟經過這一兩年的發展，原先不少的國際位置及優勢逐漸被取消，此點便令人擔心，並且也不大抵有點身不由己。

流年北方不利，生肖屬牛及羊者主波動

假如再向前看明年春分節的始入星盤，土星、木星和冥王星三顆行星逐漸分離（土星和木星於今年12月會合），當中土星受沖擊而位於地產宮內，從今年年底到明昨第一季較不利的會是地產市道和土地、房屋相關的投資。由於土星所處星座為寶瓶座，地支對應正北方，流年玄空恰巧遇上二黑病符星，彼此力量加強的產生更大不利。由於香港維港正處於中心區北面一帶，也較多人容易受影響，特別是家居北面有動土者更宜留意，並且如果明年家居裝修也宜避開先由北方或東北方開始，以免發動凶星力量。

既然星宮和地支相對應的，天星對個人流年運程影響也建基於此。例如辛丑流年中生肖屬牛者為本命年，屬羊者沖犯太歲，今年均主波動或主變化如工作改變，甚至人生觀會生變化等。這是由於流年屬強金坐庫之年，五行之行較偏一方，星運丑宮（摩羯座）又逢冥王星坐守，再配合其他組合之故。而當中最受影響人仕應為乙木年出生（出生年份尾數5，如1975，1985，1995等等），如果又符合生肖者，便是1955年乙未（如比爾蓋茨），或1985年乙丑年出生人仕。星座方面摩羯座（太陽星座）朋友，明年也主變化，如果適逢上屬生肖，更易發生影響很續運程的波動，如果出生於7或9字尾年份的摩羯座朋友，明年外出也宜小心意外損傷。

▲ 2021春分天星模擬圖

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

更多宏觀術數@區日謙的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！