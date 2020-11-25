【打擊假新聞】初創研AI偵測虛假訊息　開設亞太總部拓版圖

▲ 以AI預警假新聞 初創：單靠社交平台難解困局

由新冠肺炎疫情至美國選舉亂象，假新聞的影響力愈來愈大，而企業界亦深受虛假信息影響，美國初創Blackbird.AI開發監察系統打擊假新聞，應對政府機構、品牌企業與公關傳訊行業的需要，今年開設亞太區總部，冀開發新市場。

Blackbird.AI環球營運副總裁兼亞太區董事總經理Brice Chambraud表示，該企於2014年成立，創辦團隊很早發現，公眾很容易相信綫上流傳的陰謀論或虛假消息，認為這是對社會團結、民主發展以及企業業務的重大威脅，希望以科技介入，「靠社交平台自身並不足以解決這問題」。

辨資訊源頭 助企業處理高風險威脅

他介紹該企的技術方向是運用人工智能（AI），可預早偵測在網上世界有關不同機構、人物、品牌，正在開始病毒式傳播的網上內容，該企的雲端方案讓用戶辨識資訊源頭，分析是哪些途徑傳播這些信息，以及它對公眾觀感的影響，有助預早提醒機構優先處理高風險威脅。

Chambraud認為，幾乎每一個存有業務競爭的企業，都有被虛假資訊侵襲的風險，絕不限於政治領域，「數碼世界對一件事物的描述（narrative），已在扮演『真相的代理』（proxy of truth），影響消費者、投資者、供應商的決定。」他續指，在2020年可見到，醫療、藥劑、能源與製造業都深受虛假資訊影響，但其他領域如電商、遊戲以至餐飲業亦有高風險。

新冠肺炎疫情爆發以來，公眾非常關注疫情與疫苗研發資訊，Chambraud指出，現時亦有「反肺炎疫苗」的陰謀論出現，結合一直存在的反對接種疫苗的運動，鼓動公眾懷疑、抗拒肺炎疫苗。他續稱，這些錯誤傳播信息，除了為公眾安全帶來負面影響，長遠更嚴重損害公眾對政府與藥企的信任。另一個企業例子是食品業，如果惡意針對公司的資訊，例如誣陷公司產品採用化學品或基因改造食品，一旦廣泛流傳，勢會破壞公司的聲譽。

他表示，今年以來虛假消息肆虐，不少客戶主動求助，令營收出現突破性增長，主要來自與國防機構加強合作，以及支援「財富500」大企的客戶，而預計明年增長可達按年1.5倍。該企謀求擴展全球業務，今年於新加坡設立亞太總部。現階段冀先集中提高公眾與企業界對虛假信息的警覺性，以及教育公眾如何抑制它的影響。他續指，現階段兩個市場--美國業務相對偏向政治領域、公共機構等的業務；而亞太就預計會較主力針對商業市場。

記者：周俊霖