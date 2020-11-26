【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】迫小巴入城門水塘同西貢？ 直接跑入去亦是賞心樂事

秋意漸濃，不少朋友都喜歡去郊外呼吸新鮮空氣，從週末假期前往郊外的公共交通路線大排長龍可見一斑。其實如果大家有跑開山或長跑活動，可以考慮直接跑入去目的地，這樣既可慳回排隊等候的時間，又可以強身健體鍛鍊心肺，同時減碳排放為環保出一分力，一舉三得，何樂而不為？



先介紹跑去城門水塘，其實前往城門路徑多的是，荃灣出發的朋友，可以考慮經大欖涌引水道，跑到去荃錦公路，轉左上斜數百米，對面便是城門引水道，再沿引水道跑到尾，就可到達城門水塘小巴站了。若去開元荃古道行山的朋友，可以從荃灣港安醫院對面上元荃古道的樓梯口出發，行到大欖涌引水道後轉右開始跑，全程大約10公里，跑的路段大約有九成是平路，但跑開山的朋友或會略嫌跑引水道太悶。

▲ 在荃灣港安醫院對面，前往元荃古道的樓梯行上不久，就可以行到大欖涌引水道，轉右一直跑就可以跑到荃錦公路及城門水塘。

▲ 跑到荃錦公路，轉左上山跑幾百米，就可看到對面城門引水道的入口。

▲ 這裡就是城門引水道入口，6公里全平大直路，跑完就到城門水塘小巴站。

▲ 城門水塘小巴站，猴子處處可見。



想沙田或大埔出發的朋友，可以考慮坐經大埔公路前的巴士（72, 72A, 73A, 74A），在松仔園巴士站下車，行到大埔滘花園可沿大埔滘林道—滘鉛段上斜前往鉛礦坳，這段大約5公里的上斜路段或會辛苦一點，大家或可選擇行山代替跑步，享受遠足的樂趣。只要過了鉛礦坳，基本上都是落斜的跑步路段，並已進入城門水塘公園範圍，若一心只想跑到尾到城門水塘小巴站，全程大約12公里。其實到鉛礦坳後還有幾個路徑選擇，進取一點可轉右挑戰大帽山頂，亦可轉左跑上草山及針山，山界朋友經常談及的「針草帽」，就是這三座山了。

▲ 大埔滘林道—滘鉛段入口。

▲ 看到分岔路不用怕，兩條路目的地都是一樣。

▲ 去到鉛鑛坳，上大帽山或直去城門水塘，相信也不是太難選擇吧？



作為中文大學校友，小弟上次選擇由沙田第一城附近出發，沿城門河旁跑入中大，經中大校園上斜入大埔滘林道，即跑多10多公里左右。記得看過香港女子馬拉松記錄保持者姚潔貞的訪問，大學時的她每天清晨起床就在校園裡沿著山路訓練，中大校園依山而建，要跑中大山路練速度一點也不簡單。但大家若要跑入中大，就需要帶備校友圖書證或校友信用咭以證明身分，否則就需要登記身分證明資料，校方亦有權拒絕入內呢！

▲ 中大校園斜路多多，也是訓練長跑氣力的好地方。（兩張相片用同一個說明）

▲ 由中大跑出大埔公路，不時見到高手在身邊跑過。



除了城門水塘，西貢也是熱門的郊遊地點，相信很多人都會選擇在彩虹等小巴前往，但週末假期亦要等好一段時間。小弟早兩星期亦因為「腳痕」，嘗試一下由彩虹跑入西貢的滋味！這條路基本上不用看地圖，沿車路旁行人路跑就可，只是新清水灣道及清水灣道較多上斜路段，中間跑到井欄樹及匡湖居有士多及超市補給。過了壁屋監獄大致都是落斜，跑到西貢市大約14公里左右，大家不妨試試！

▲ 跑入西貢，就先要經新清水灣道，再跑入清水灣道。

▲ 雄偉的飛鵝山就在眼前。

▲ 跑到西貢白沙灣碼頭，景色一流。

▲ 難得週末假期跑入西貢，當然要試試長龍人氣cafe吧！

作者_Clayton Lauw簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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