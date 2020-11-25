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【施政報告2020】機管局入股珠海機場　消息：研豁免旅客抵港的入境手續

宏觀解讀 16:16 2020/11/25

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香港機管局將入股珠海機場，細節料於下周公布。（中通社圖片）

新一份施政報告出爐，特首林鄭月娥宣布，香港機管局將會以市場規則入股珠海機場，以達至更好的協同效應。消息人士指，珠海機場缺乏國際航線，而香港則較少內地航線，緊接入股後，香港將成大灣區內覆蓋最廣的機場。

機管局將入股珠海機場，據了解，機管局將於下周公布詳情，屆時將公布具體入股架構、交易金額等。政府消息人士指，今次是繼機管局2006年以專營權模式經營管理珠海機場後，「更高層次的合作、控制權亦都會提高」。

消息人士續指，珠海是全國內機場，共有70條內地航線而沒有國際航線，而香港機場則有250條航線，當中約50條屬內地航線。透過今次合作，香港均有助吸引更多客運及貨運需求，並會參照多式聯運中轉碼頭形式，研究過境旅客毋需辦理香港出入境手續，縮短往來香港機場與香港口岸的時間。

此外，粵港兩地將著手開展跨境商用直升機服務的籌備工作。消息人士指，未來會研究如何突破現行較嚴格的升降限制。

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記者：趙穎妍

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