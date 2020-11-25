【貨車界Tesla】Nikola造假疑雲未散　股價周二大漲17%　惟盤後跌逾7%

▲ Nikola此前遭沽空機構狙擊，被指是騙局。

此前遭沽空機構狙擊的氫燃料新能車公司Nikola（美︰NKLA）周二（24日）股價大漲17.3%，但於盤後大跌8%。據外電報道，Nikola行政總裁Mark Russell未能向投資者承諾，通用汽車（美︰GM）不會退出對Nikola的投資計劃；加上有一大筆股份禁售期即將結束，拖累公司股價表現。

Nikola此前宣布將與通用汽車合作生產農夫車Badger，後者將獲得Nikola 11%股權，價值20億美元。該交易本應在9月30日完成，但目前雙方仍在談判階段。

在通用汽車宣布收購計劃之前，Nikola 11%的股份價值約為14億美元。投資者原本可能預期通用汽車會要求獲得更多Nikola股票，因為該公司股價在季報發佈后出現下跌。就在消息發佈的一個月前，Nikola還需要出讓15%至20%的股份才能換取14億美元的收益。

由於Nikola並非以一般IPO程序上市，而是通過「特殊目的收購公司（SPAC）」方式借殼上市。該公司於6月3日成為上市交易實體。按規定，針對通過SPAC進行首次公開發行（IPO）的公司，其內部人士持有的股票在一段時間內不能出售，通常需要等到交易完成後180天內的禁售期結束。

Nikola將有約1.61億股將在12月1日結束禁售期。目前，公司的流通股約為3.84億股，而過去一周，Nikola的股票交易量約為2.2億股。

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編輯︰侯景成