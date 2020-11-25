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雀巢賣走銀鷺花生奶、罐裝八寶粥在華業務　無披露作價

股市 15:51 2020/11/25

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雀巢（Nestlé）繼出售中國包裝水業務後，宣布向Food Wise出售銀鷺花生奶和銀鷺罐裝八寶粥在華業務，交易包括銀鷺食品集團位於福建、安徽、湖北、山東和四川的5家企業的全部股權，預計交易將於今年底完成，惟沒有披露作價。銀鷺品牌在2019年的銷售額為7億瑞士法郎。

雀巢賣走中國水業務，詳情看【下一頁】

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雀巢指，Food Wise由銀鷺創始人陳清水家族控股。選擇Food Wise接手銀鷺，是因其能夠確保平穩過渡的同時保證銀鷺業務的長期成功。

作為交易的一部分，雀巢將保留其雀巢咖啡即飲咖啡業務，並在大中華區大部分區域進行分銷。雀巢咖啡是推動雀巢戰略增長的引擎，公司將進一步在中國所有渠道加強投資該品牌。

銀鷺將繼續為雀巢加工生產雀巢咖啡即飲咖啡產品，並在中國一些省份分銷該產品。銀鷺並將繼續在雀巢的許可下生產和銷售雀巢茶萃產品。

雀巢指，是次交易將使雀巢在中國更專注於關鍵領域，包括嬰兒營養、糖果、咖啡、調味食品、乳製品和寵物護理等。

大中華區為雀巢全球第二大市場，2019年銷售額近70億瑞士法郎。過去五年，雀巢在大中華區的投資約為8億瑞士法郎。

相關文章：【美股焦點】雀巢以每股34.5美元收購美國食物過敏研究公司Aimmune 溢價約1.7倍

雀巢上半年多賺18% 乳製品、咖啡及保健產品銷售增長強勁

編輯：袁諾曦

股票 咖啡 中國 瑞士法郎
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