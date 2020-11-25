【私有化】傳中信資本私有化亞信科技 中信：報道不實
新經濟追蹤 15:46 2020/11/25
外電引述消息人士報道，內地私募基金中信資本計劃私有化亞信科技 （01675）
，對其估值高達18億美元（140億港元）。中信資本是亞信科技大股東，持股23.4%，目前正與銀行商討交易。中信資本回應表示，報道不屬實。
報道指，中信是次收購的目的是希望與中移動 （00941） 成為合作伙伴關係，而中移動為亞信科技的第二大股東，持有19.9%股份，而最終目標是將亞信科技提高估值，在內地上市。
報道續指，中信資本的收購價將以亞信科技過去一個月平均股價11.5港元的30%溢價作收購。
不過，中信資本回應指，亞信科技私有化計劃、交易融資及與中移動合作的報道皆不屬實；亞信科技及中移動沒有回應。
亞信科技現升2%，創10日新高，報12.34元，成交1.07億元。
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編輯︰謝卓榮