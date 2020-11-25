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【樓市故事】夫婦去睇大興花園兩房太太一見傾心 業主見買家「愛妻號」受感動即減價7.5%

股樓投資 15:32 2020/11/25

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疫情再惡化，近日市場減價盤再增，放盤業主有價講，準買家也加快入市。大興花園日前也錄得一宗減價達7.5%的成交，業主願意減價的原因，居然是因為買家夠愛錫太太?

【樓市故事】慈母方便愛女返工急換樓 低市價6%沽荃灣中心罕有3房，詳見【下一頁

利嘉閣地產助理分區經理梁桂華表示，該行新近促成屯門大興花園一期4座中層D室的二手成交，單位實用面積約428方呎，兩房間隔，座向東南，景觀開揚。單位放盤約兩個月，原開價560萬元。獲一對外區準買家前往睇樓，該對夫婦見上述單位間格實用，景觀開揚，太太亦一見傾心。業主見買家「愛妻號」深受感動，故減價成交經議價後減價42萬元或約7.5%，最終以518萬元成功沽出，折合實用面積呎價約12,103元。

【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房，詳情按【下一頁

據悉，原業主於2012年9月，以約253.8萬元購入上述單位，持貨8年，現轉手帳面獲利約264.2萬元，物業升值約1倍。

梁桂華補充，大興花園本月至今累錄5宗二手成交個案。屋苑現時有約10個單位放售，叫價由480萬元起。

【疫市成交】租客睇樓近半年屢遭捷足先登 遇上心儀盤放工即趕去睇樓 拍板680萬購入，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

放盤 疫情 屯門 大興花園

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