【樓市故事】夫婦去睇大興花園兩房太太一見傾心 業主見買家「愛妻號」受感動即減價7.5%

疫情再惡化，近日市場減價盤再增，放盤業主有價講，準買家也加快入市。大興花園日前也錄得一宗減價達7.5%的成交，業主願意減價的原因，居然是因為買家夠愛錫太太?

【樓市故事】慈母方便愛女返工急換樓 低市價6%沽荃灣中心罕有3房，詳見【下一頁】

利嘉閣地產助理分區經理梁桂華表示，該行新近促成屯門大興花園一期4座中層D室的二手成交，單位實用面積約428方呎，兩房間隔，座向東南，景觀開揚。單位放盤約兩個月，原開價560萬元。獲一對外區準買家前往睇樓，該對夫婦見上述單位間格實用，景觀開揚，太太亦一見傾心。業主見買家「愛妻號」深受感動，故減價成交經議價後減價42萬元或約7.5%，最終以518萬元成功沽出，折合實用面積呎價約12,103元。

【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房，詳情按【下一頁】

據悉，原業主於2012年9月，以約253.8萬元購入上述單位，持貨8年，現轉手帳面獲利約264.2萬元，物業升值約1倍。

梁桂華補充，大興花園本月至今累錄5宗二手成交個案。屋苑現時有約10個單位放售，叫價由480萬元起。

【疫市成交】租客睇樓近半年屢遭捷足先登 遇上心儀盤放工即趕去睇樓 拍板680萬購入，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍