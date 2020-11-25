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【小米1810】小米績優 大行齊升目標價　中金暫最牛睇35元

股樓投資 16:58 2020/11/25

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小米集團（01810）第三季業績勝過市場預期，多家券商發表報告，紛紛唱好小米前景，並上調其目標價，當中暫時以中金最進取，上調目標價13%至34港元。

小米股價今日收報26.15港元，逆市下跌3.7%，成交額85.6億元。

【小米1810】小米上季經調整盈利增19%至41億元人幣   連同收入創單季新高 詳情請按【見下頁

中金指出，小米第三季度智能手機出貨量僅次於三星和華為，按年增長42.5%，上調小米2020-21年出貨量預測11%，並預計市場佔有率將由2019年的8.1%，提升至2021年的12.6%。

預期小米高端市場佔有率的提升、海外更多月活躍用戶將會共同驅動明年的強勁增長，該行分別上調小米今明兩年每股純利預測11%和21%，至0.54元人民幣和0.78元人民幣。

【港股追蹤】雷軍新搞作   小米擬建無人手機廠房？ 詳情請按【見下頁

高盛指出，小米非國際財務報告准則經調整淨利潤41億元人民幣，按年升19%，高於該行及市場原預期各18%及6%。小米今年第三季智能手機及物聯網產品業務強勁，上季智能手機業務收入按年升47.5%至476億元人民幣，期內付運量按年升45.3%至4,660萬部。

高盛決定調高小米2022年收入預測1%，反映來自物聯網產品收入較高，能抵銷互聯網服務收入增長放緩的影響，維持「買入」評級，目標價由29.4元上調12%至30.5元。

摩根大通報告指，受惠於海外互聯網業務表現健康，以及內地和海外市場智能手機增長強勁，小米第三季經調整溢利表現強勁，較市場預期高30%。

該行預期，小米在內地及海外市場份額繼續增加的情況未來數季將持續，2021年底內地市佔率有望提升至近20%。而受惠於與營運商關系增加、智能手機產品組合較理想，公司在歐洲及東南亞市場未來數季市場份額也將有強勁增長。該行預期估計小米明年智能手機收入增長將達45%。目價由23元上調39%至32元，評級維持「買入」。

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記者：李兆明

　　

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