【施政報告2020】政府建議動用20億推「傑出創科學人計劃」　目標5年吸納100位學者

港府近年積極推動創科發展，為吸納更多人才，港府在施政報告建議推出「傑出創科學人計劃」，同時在「大灣區青年就業計劃」特設數百個科技行業的名額。

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消息人士指，由於近年本港的創科迅速發展，留意到不少在海外工作的科研人才也有意到本港開展科研工作，故希望推出此為期5年的計劃，會由本地UGC大學進行提名，並將設審批委員會進行遴選等工作。預料估計項目將動用20億元，當中款項用以吸納學者或連同其科研團隊，目標5年內可引入100位科研人才，目標將於明年年中前公布更多具體運行細節以及正式申請撥款。

政府支援青年到大灣區工作

另一方面，為向有志投身科技的青年提供在大灣區的就業機會，港府在「大灣區青年就業計劃」特設科技行業的名額。消息人士指，在計劃下將為科技行業提供300至400個名額，申請人需為STEAM課程的學生，而申請人在香港與內地的工作時間需各佔一半。在計劃下，申請人需符合月薪要求，月薪中位數為2.5萬元，而企業可向政府申請每月1.8萬元的資助。

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記者：蘇穎琪