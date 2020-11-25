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【螞蟻IPO煞停】螞蟻ABS融資200億元人民幣 獲上交所通過

股樓投資 15:49 2020/11/25

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阿里巴巴(09988)旗下金融科技平台螞蟻集團雖上市遇阻，集團籌集資金的過程仍未受阻。上交所公司債券項目信息平台公告顯示，螞蟻集團旗下的花唄和借唄兩個ABS(資產擔保證券)融資項目狀態已更新為通過，合計規模200億元（人民幣．下同）。截至3時15分，未被列入互聯互通範圍的阿里報265.6港元跌1.6%，暫未受螞蟻融資消息刺激。

[滙豐控股5]券商合奏唱好 滙豐大升近7%重上40元   詳情請看【下一頁

【大行點睇】本地公用股周息率創沙士後新高 花旗列兩股為首選  詳情請看【下一頁

其中，規模為100億元的「國泰君安借唄第4至12期消費貸款資產支持專項計劃」的ABS項目在11月23日更新狀態為「通過」。另一規模同樣為100億元的「中信證券花唄一至十期授信付款資產支持專項計劃」，已在11月20日更新狀態為「通過」。

除此之外，螞蟻集團旗下還有３個與花唄或借唄相關的項目狀態為「已受理」，分別為天弘創新花唄第8至15期消費授信融資資產支持專項計劃、財通資管花唄授信付款資產支持專項計劃和中信證券借唄五至十四期消費貸款資產支持專項計劃，規模分別為80億元、80億元和100億元。今年以來，螞蟻集團旗下花唄、借唄已在上交所提交了15個ABS高達1,250億元的融資計劃。其中12個項目共計990億元的融資已經獲得批准發行。

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 經濟

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