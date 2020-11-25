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【施政報告2020】非住宅物業減辣稅　網民：車位銀碼細　炒風可能再現

股樓投資 15:15 2020/11/25

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行政長官林鄭月娥發表新一份《施政報告》說，疫情肆虐，加上經濟下行，過去一段時間，非住宅物業的售價及需求均告回落，故認為現時是適當時候撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅，並由明天（26日）起生效。中原（工商舖）董事總經理潘志明稱，政府此舉利好二千萬元或以下的細價工商舖物業，吸引以往鮮有入市工商舖的買家進場。美聯工商舖行政總裁黃漢成說，政府此舉有助用家或外來資金入市。

相關文章：【施政報告2020】明起撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅　專家：成交量將增20%至30%【下一頁

不過，工商舖物業入門門檻高，動輒逾千萬，非人人有餘錢投資。有網民於網上討論區發文指，政府辣稅，利好車位投資，皆因銀碼細，相反工商物業投資價碼較大，而且不確定因素多，相信資金因此流向車位。不同，同時有網民認為經濟差，睇淡工商物業前景。 

其他網民看法： 

明智，車位lump sum細，投資首選 

如果經濟唔好，工商廈和商舖連搵租客都難，唔同住宅，這些物業沒什麼剛需可言，香港處於國際風眼，外資投資未來有可能減少，商廈空置率大升的情況下，工商廈再無投資價值

住宅無撤辣，令大部份投資資金又走向非物業市場，但疫情下，經濟受影響，工商物業價碼比較大，而影響亦最大，所以相信資金流會向車位埋手，車位需求未來絕對秀麗

講得啱，資金會流向車位，因車位銀碼細，易管理！加上香港規劃失衡，車位嚴重不足！

【施政報告2020】重建大坑西邨供3300個單位　資助房屋政策一覽【下一頁

【施政報告2020】林鄭月娥：「明日大嶼」財務上切實可行　爭取盡快開展研究【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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